Napoli Milan, al Maradona non si passa: l’ultima volta più di tre mesi fa!

Condividi via email

Napoli Milan, allo Stadio Maradona sarà una trasferta a dir poco ostica per i rossoneri. L’ultima volta è accaduto a dicembre

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Napoli e Milan valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Conceicao giocherà su un campo a dir poco ostico, al Maradona i ragazzi di Conte hanno perso solo due volte in stagione.

L’ultima sconfitta risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio, l’altra invece è avvenuta per mano dell’Atalanta, la formazione per Gasperini si impose per 0-3.