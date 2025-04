Napoli Milan, Trevisani critica Conceicao: «Questa è una boiata»

Condividi via email

Napoli Milan, Riccardo Trevisani ha commentato in maniera piuttosto dura una scelta fatta da Sergio Conceicao

Riccardo Trevisani, intervenuto a Fantacalcio TV, ha commentato una scelta fatta da Sergio Conceicao in Napoli–Milan, che ha fatto tanto discutere i tifosi rossoneri e non solo.

LE PAROLE – «Una società che permette ad un allenatore di far giocare un prestito che non merita al posto di un tuo tesserato che ha un contratto, che merita e che è meglio è una società completamente assente. Succede perchè le società funzionano dall’alto, poi c’è allenatore e poi i giocatori. Ma stai facendo una boiata. Il Milan, tutte le sante volte, quando entra Leao migliora il punteggio. A Napoli il secondo tempo è finito 1-0 per il Milan».