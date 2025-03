Napoli Milan, continua l’effetto Conte: i rossoneri troveranno un clima ostile

Condividi via email

Napoli Milan, lo Stadio Maradona sarà una bolgia domenica sera nel big match della 30esima giornata

Domenica il Milan sarà impegnato in casa del Napoli nella 30esima giornata del campionato di Serie A. In casa azzurra continua l’effetto Antonio Conte, la vendita dei tagliandi per la sfida del 30 marzo lo conferma.

Allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà un altro tutto esaurito. Ci saranno quindi più di 50.000 tifosi napoletani sugli spalti. I rossoneri potranno contare sull’apporto del settore ospiti.