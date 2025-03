Napoli Milan, Conceicao corre ai ripari: al posto di Loftus-Cheek giocherà lui

Condividi via email

Napoli Milan, Sergio Conceicao è pronto a correre ai ripari dopo l’infortunio di Loftus-Cheek: a centrocampo giocherà Fofana dal primo minuto

Come riferito da Sky, dopo l’appendicite acuta che ha colpito Loftus-Cheek, col centrocampista che sarà ovviamente indisponibile per la gara contro il Napoli in attesa dell’operazione, Sergio Conceicao ha già deciso chi sarà il titolare nella sfida odierna tra Napoli e Milan.

Il centrocampo rossonero sarà composto dal duo Fofana-Bondo con Reijnders spostato più avanti sulla linea dei trequartisti.