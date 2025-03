Napoli Milan, il rigore sbagliato è una sentenza: è successo quattro volte

Condividi via email

Napoli Milan, Gimenez sbaglia il rigore nella ripresa e i rossoneri perdono. L’errore dal dischetto condanna il Diavolo

La sfida tra Napoli e Milan è terminata 2-1, decisivo nel risultato anche l’errore dal dischetto di Santiago Gimenez, arrivato sul parziale di 2-0. Quello di oggi è stato il quarto sbaglio su calcio di rigore, nelle gare in cui il Diavolo ha sbagliato dal dischetto i rossoneri hanno sempre perso.

I rigori stanno diventando decisivi in questo campionato per il Milan, decisivi ovviamente in senso negativo.