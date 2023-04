Napoli Milan, quattro sfide in stagione: da quanto non accadeva. Tra campionato e Champions League, ecco una statistica sull’incontro

Andata e ritorno di Serie A, andata e ritorno di Champions League: saranno quattro gli incontri tra Napoli e Milan in questa stagione. Il secondo questa sera, con il ritorno di campionato in scena allo stadio Maradona.

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan – pronte a darsi battaglia anche in Champions League – non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato, poi un pareggio e due vittorie rossonere tra Serie A e Coppa Italia. Al termine di quella stagione il Milan vinse la Coppa dei Campioni e il Napoli lo Scudetto. Lo riporta acmilan.com.