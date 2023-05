Napoli Milan Primavera 1-0 LIVE: cronaca, risultato, sintesi e tabellino del match valido per la trentesima giornata di campionato

Il Milan Primavera scende in campo a Napoli per la trentesima giornata di campionato. I rossoneri vogliono blindare la salvezza. Segui la cronaca del match.

Napoli Milan Primavera 1-1 LIVE: la cronaca

1‘ – Comincia il match.

10‘ – Prima potenziale chance per il Milan con una bella combinazione tra Chaka Traorè e Bozzolan. Quest’ultimo arriva sul fonda e mette un bel cross su cui Cuenca non riesce a concludere.

17′ GOL NAPOLI! – Spavone sfonda sulla destra e in area mette al centro un cioccolatino per Rossi che deve solo appoggiare in rete.

20‘ – Reazione Milan affidata al tridente. Cuenca innesca Chaka Traorè che arriva in area ed appoggia per El Hilali. Il classe 2003 spara alto vicino alla traversa.

25‘ – Ci riprova ancora El Hilali da fuori area, palla larga sulla sinistra di Boffelli.

30‘ – Ancora Milan pericoloso, questa volta ci prova Zeroli con una gran botta da fuori. Risponde Boffelli.

36‘ – Gran botta di Spavone da lontano, vola Nava a togliere il pallone da sotto la traversa.

FINE PRIMO TEMPO – Milan Primavera sotto all’intervallo.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

58‘ – Si mette in proprio Chaka Traorè che rientra sul destro e prova la botta che però termina alta.

62‘ – Chaka serve Eletu in area, tiro debole del classe 2005.

66‘ – Clamoroso rigore non dato al Milan. Cuenca steso in area da due giocatori, l’arbitro vede un inesistente fallo in attacco.

72′ Occasione rossonera! Boffelli prova a spazzare via il pallone, ma prende in pieno Longhi che sfiora il gol!

83′ RIGORE PER IL MILAN

85′ GOL DEL MILAN! Alesi sbaglia il rigore, ma non la ribattuta e sigla la rete del pari, a pochi minuti dallo scadere del tempo

90′ Quattro minuti di recupero

94′ TRIPLICE FISCHIO! Il Milan riaggancia il Napoli grazie alla rete di Alesi e conquista un pari fondamentale, che permette alla squadra di Abate di rimanere quattordicesima

Napoli Milan Primavera 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 17′ Rossi

NAPOLI (3-5-2): Boffelli, D’Avino, Acampa, Lamine, Hysaj, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Rossi, Gioielli, Koffi. A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Alastuey, Sequino, Russo, Nosegbe, Bonavita. All.: Frustalupi.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan, Eletu (70′ Stalmach), Foglio (46′ Gala), Zeroli (70′ Alesi), Cuenca (66′ Longhi), El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Pseftis; Andrews, Malaspina, Paloschi, Simić, Sia. Allenatore: Abate.