Napoli Milan, grave disattenzione di Theo e Pavlovic: Politano sblocca il match dopo un minuto. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan allenato da Sergio Conceicao sta affrontando oggi il Napoli. Dopo appena un minuto di gioco la squadra rossonera ha subito subito un gol: Politano ha portato in vantaggio i partenopei.

Grave disattenzione di Theo Hernandez e Pavlovic: Maignan non ne può nulla. Per il Milan questa partita è dunque già in salita.