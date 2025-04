Napoli Milan, Ordine striglia Conceicao! Critica pesante dopo la sconfitta del Maradona

Napoli Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha duramente criticato la scelta di Conceicao di tenere in panchina Rafael Leao

Intervenuto sul canale Tik Tok de Il Giornale, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «Caro Conceicao poche scuse, inutile appellarsi alla vigilia di Napoli scandita dal guaio di Loftus-Cheek, dal piccolo affaticamento muscolare di Leao: non ci sono scuse. Primo errore: anche se ci fosse stato Loftus-Cheek, al posto di Fofana, sarebbe stato un errore in partenza, perché Loftus-Cheek è assente da quattro mesi. Secondo punto: vuoi capire che Leao è questo ed è una risorsa, una delle poche? Quando è entrato lui su quella fascia, con Theo, dove prima imperversavano Di Lorenzo e Politano, c’è stato solo e soltanto il Milan in attacco. Altra valutazione: si può far giocare uno come Joao Felix, tra l’altro in un ruolo inedito che non è il suo? Complichi la vita a quel ragazzo, è obiettivamente un pesce fuor d’acqua, non è in grado di giocare a livelli molto alti nel calcio italiano. Te ne vuoi convincere o no? Ultima soluzione: il Milan nel primo tempo commette l’errore di sempre, partenza piena di disattenzioni e posizionamento sbagliato della difesa. Visto che continui a ripetere che vi allenate, possibile che tutte le volte si ripete lo stesso errore? Due sono le cose: o la classe è una classe di ciucci o è il maestro che non riesce a farsi capire. Io protendo per la seconda. Capitolo rigori: facciamo una cosa, tiriamo testa o croce e chi esce tira il rigore».