Napoli Milan, la moviola: ecco gli episodi chiavi del match. Manca un giallo per un giocatore del Napoli, mentre non c’è nessun rigore

Nessun errore grave di Antonio Rapuano, fischietto del match tra Napoli e Milan (voto: 6). Nei gol rossoneri, nulla da segnalare, ma manca qualcosa a livello di gialli e falli non visti.

Nell’azione in cui Lobotka viene ammonito, non vede o crede che non sia punibile la manata di Brahim Diaz. Stesso metro nel caso della sbracciata di Leao con Politano. Manca un giallo a Rrhmani su Giroud. Al 30′ i partenopei chiedono rigore per tocco di mano di Krunic in area, ma la palla centra la nuca del centrocampista rossonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.