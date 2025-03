Napoli Milan, momento difficile per Conte: non accadeva dal 2010

Napoli Milan, per Antonio Conte è il momento più difficile dal 2010 ad oggi in termini di risultati nel campionato di Serie A

Domenica sera il Milan sarà atteso da un match a dir poco complicato, la squadra di Conceicao andrà in trasferta a Napoli. Però, c’è un aspetto da non sottovalutare, per Antonio Conte è uno dei peggiori momenti su una panchina di Serie A.

Ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A, in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). A riportarlo è Opta Paolo.