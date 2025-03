Napoli Milan, Lukaku avvisa i rossoneri! Parole chiare in vista del big match. E sul gol dell'andata...

Condividi via email

Napoli Milan, Romelu Lukaku ha avvisato i rossoneri in vista della gara di domenica sera al Maradona: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio CRC, Romelu Lukaku ha parlato così in vista di Napoli–Milan:

PAROLE – «È stato incredibile, ma per me conta soprattutto la prestazione della squadra. Sappiamo di affrontare un avversario forte, pieno di qualità, ma ci prepareremo al meglio per ottenere un grande risultato. Ho fiducia nel lavoro che stiamo facendo con il mister. Gol dell’andata uno dei più belli della stagione? Può essere, è una rete che mi rappresenta: attacco la profondità su un gran passaggio di Anguissa. Ma oltre al gol, è stata una prestazione di squadra molto positiva».

