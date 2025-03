Condividi via email

Napoli Milan, il pronostico di Gullit: l’ha detto sulla partita in programma domani sera. Le sue recentissime dichiarazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Nel giorno della vigilia Gullit ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito il suo pronostico per la partita di domani.

PRONOSTICO PER DOMANI – «Spero che finisca allo stesso modo come nel 1988, ma non sarà facile. Il Napoli è forte».