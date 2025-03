Condividi via email

Napoli Milan, preoccupa la caviglia di Gimenez: le sensazioni in vista di domenica sono queste. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. In casa rossonera si è acceso il campanello d’allarme sulle condizioni della caviglia di Gimenez.

Con il suo Messico ha subito una botta che gli provoca dolore. Il calciatore, comunque, verrà rivalutato: la sensazione è che possa scendere regolarmente in campo allo stadio Diego Armando Maradona