Napoli Milan, distanza ampia in classifica: ma un dato combacia. Avete visto?

Napoli Milan, distanti 14 punti in classifica: ma c’è un elemento in cui le due squadre sono simili

Napoli e Milan distano 14 punti in classifica, gli azzurri sono secondi e i rossoneri sono noni. C’è un elemento però che accomuna le due squadre, quello dei gol fatti in Serie A. Nonostante la differenza di posizione infatti in questo fondamentale sono molto vicine.

La squadra di Conte ha segnato 45 gol in 29 giornate, quella di Conceicao 44 (solamente uno in meno).