Napoli Milan, Conte ritrova Neres: rossoneri preoccupati. Il dato fa paura

Napoli Milan, David Neres sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte. Con lui la media punti dei partenopei cambia sensibilmente

Il Napoli ritrova David Neres per il match in programma domenica alle ore 20:45 contro il Milan. Un rientro a dir poco importante per Antonio Conte.

Con il brasiliano ex Ajax la percentuale di vittoria degli azzurri in Serie A è dell’80% (2,6 punti a partita) senza di lui invece scende drasticamente. Resta ancora da capire se partirà dal primo munuto.