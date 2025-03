Napoli Milan, Conte lo esclude dai titolari: scelta a sorpresa. Cambia il modulo?

Napoli Milan, Antonio Conte ha scelto quale modulo dovrebbe utilizzare nel match in programma al Maradona

Antonio Conte avrà nuovamente a disposizione per Napoli–Milan un calciatore rimasto ai box per quasi due mesi, ossia David Neres. Il tecnico pugliese però dovrebbe lasciare in panchina il brasiliano, lasciando in campo dal primo minuto Raspadori.

Per questo motivo gli azzurri dovrebbero scendere in campo contro il Diavolo ancora con il 3-5-2, modulo visto nell’ultimo periodo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.