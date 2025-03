Napoli Milan, Conceicao non rinuncia a loro due: titolari inamovibili, ci saranno al Maradona

Condividi via email

Napoli Milan, Sergio Conceicao non rinuncia assolutamente a Tijjani Reijnders e Christian Pulisic: i due titolari al Maradona

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domenica al Maradona contro il Napoli Sergio Conceicao, tecnico del Milan, non rinuncerà assolutamente a Tijjani Reijnders e Christian Pulisic.

I due calciatori sono i migliori della squadra rossonera e nonostante le fatiche con le proprie nazionali saranno pronti a scendere in campo nel big match. L’obiettivo è portare a casa i tre punti per tenere viva la fiammella della qualificazione alla prossima Champions League.