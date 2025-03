Napoli Milan, la confessione di Conceicao: «Partita preparata senza Leao, non l’ho schierato per questo motivo». Le sue recenti dichiarazioni

A pochi minuti dal termine del match giocato dal Milan contro il Napoli Conceicao ha rilasciato a DAZN delle dichiarazioni. Di seguito il commento sull’esclusione di Leao e Gimenez.

LEAO E GIMENEZ – «Avevamo preparato già la partita senza Leao, non sto dicendo che non ha giocato perché il dottore mi ha detto qualcosa. Dopo la nazionale, come Santi, ha fatto due allenamenti. Anzi Santi solo uno, perché è tornato con la caviglia molto molto gonfia. Comunque tutte queste cose succedono a Milanello, le persone non lo sanno».