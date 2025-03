Napoli Milan, Conceicao sempre più tentato da quella mossa a sorpresa! Cosa filtra da Milanello

Condividi via email

Napoli Milan, Sergio Conceicao è sempre più tentato dal lanciare dal primo minuto Tammy Abraham nella sfida di domenica al Maradona

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della gara di domenica sera al Maradona contro il Napoli di Conte, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è sempre più tentato dal lanciare dal primo minuto Tammy Abraham.

Santiago Gimenez oggi tornerà in gruppo ed è dunque da considerarsi pienamente recuperato per il big match ma Conceicao, anche in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter, potrebbe preferire l’ex Roma.