Napoli Milan, Conceicao ha deciso! In attacco gioca lui, riserve completamente sciolte

Napoli Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve: contro la squadra di Antonio Conte al Maradona ci sarà Tammy Abraham dall’inizio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso una decisione precisa in vista della sfida di domenica al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, bivio stagionale per i rossoneri in riferimento alla corsa Champions League.

Il tecnico portoghese lancerà dal primo minuto Tammy Abraham, con l’inglese che guiderà l’attacco del Milan con Santiago Gimenez inizialmente in panchina.