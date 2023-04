Napoli Milan, Adani: «Quello 0-4 non depotenzia gli azzurri»

Lele Adani parla così del match tra Napoli e Milan tornando anche sulla vittoria dei rossoneri in campionato

«Vittoria del Milan in campionato? Ci sono due scuole di pensiero: chi sostiene che quel risultato in ottica Champions sia una fortuna e chi no. Io sto nel mezzo: il Napoli non è uscito depotenziato, ma il Milan si è rafforzato nella convinzione. Spalletti dovrà trovare delle contromisure alla pressione che i rossoneri hanno portato con Bennacer alto su Lobotka: una potrebbe essere migliorare il primo palleggio, l’altra la giocata verticale sul centravanti, ma puoi farla solo se hai Osimhen che obbliga gli avversari a non lasciarsi troppo campo dietro. Ecco, la presenza del nigeriano è l’ago della bilancia della sfida, perché a quel punto il Milan potrebbe avere un po’ di timore ad accettare l’uno contro uno in ogni zona. La stagione dice che il Napoli ha fatto meglio del Milan, ma oggi siamo vicini a un 50 e 50, alla luce di quello che ho visto fare dai rossoneri una settimana fa»