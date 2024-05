Calciomercato Milan: intreccio Conte Pioli per la panchina del Napoli, lo SCENARIO

Il calciomercato Milan assiste spettatore all’intreccio della panchina del Napoli che può coinvolgere Conte e Pioli

Il Napoli, comunque, non vuole aspettare solamente Gasperini e la decisione per un allenatore non tarderà ad arrivare. Per questo, secondo Gianluca Di Marzio, la pista Conte è molto viva. Gli azzurri infatti non vogliono aspettare la decisione di un candidato solo (seppur forte) e lavorano quindi contemporaneamente per l’altra prima scelta che è Antonio Conte anche se ancora, al momento, non è arrivata l’intesa con l’ex Tottenham.

Rimane comunque vivo anche il discorso Stefano Pioli che ora si è liberato dal calciomercato Milan e quindi può approfondire al meglio il discorso con gli azzurri.