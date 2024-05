Jovic Milan: quanti dubbi sul futuro in rossonero, le OPZIONI in vista dell’estate

Tra le scelte in attacco ci sono tanti dubbi sul futuro di Jovic al Milan. Tutte le opzioni in vista dell’estate

Il Milan continua a riflettere sulla possibilità di trattenere o meno Luka Jovic per un’altra stagione. Secondo quanto riportato da gazzetta.it però, i dubbi non mancano e sono di natura economica, tecnica e tattica.

Il futuro del serbo dipenderà in gran parte anche dall’investimento che sarà fatto sul mercato per l’attaccante: dovesse arrivare uno tra Sesko o Zirkzee le sue quotazioni salirebbero perché i soldi spesi sarebbero già tanti per il nuovo numero 9, discorso diverso invece sarebbe se il profilo individuato per sostituire Giroud fosse Guirassy. In quel caso il Diavolo potrebbe pensare anche a un altro bomber da affiancare al guineano.