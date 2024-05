Pioli via dal Milan, Calabria saluta l’allenatore: il toccante messaggio social – FOTO

Oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio di Pioli al Milan. Sui social è arrivato il messaggio anche di capitan Calabria

Nella giornata di oggi il Milan ha comunicato la decisione di separarsi, in modo consensuale, da mister Stefano Pioli al termine dell’attuale stagione calcistica. Anche il capitano Davide Calabria ha voluto rendere pubblica qualche parola di ringraziamento per il mister:

LE PAROLE – «Mister, ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto per me, per noi e per questa squadra. Sono stati anni fantastici, nei quali siamo riusciti a creare una sintonia ed un gruppo bellissimo. Abbiamo attraversato momenti belli e non, ma insieme ne siamo sempre usciti. Abbiamo vinto insieme, e questo sarà per sempre. Ti meriti e ti auguro il meglio!»