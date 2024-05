Leao via dal Milan, Pellegatti sbotta: «Solo io sono seccato, se l’offerta è vera bisogna farlo»

In questi giorni si è sparsa la voce di un possibile addio di Leao al Milan dopo un’offerta araba. Il pensiero di Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto a TV Play, ha commentato le voci circa un offerta per Leao al calciomercato Milan da parte di club arabi. Ecco cosa ha detto a riguardo:

LE PAROLE – «Forse solo io sono seccato se un campione del Milan va via. Però 175 milioni non si possono rifiutare. Non so se sia vera questa cosa. L’offerta è arrivata prima a Leao che al Milan e sicuramente fa scalpore»