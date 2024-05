Rugani Milan, è UFFICIALE: l’ex obiettivo dei rossoneri rinnova con la Juventus! Il comunicato

Rugani Milan, il rinnovo del difensore obiettivo del calciomercato Milan fino al 2026 adesso è UFFICIALE! Il comunicato della Juventus

Adesso è ufficiale, Daniele Rugani, accostato in passato al calciomercato Milan, rinnova fino al 2026 con la Juventus. Ecco il comunicato del club.

IL COMUNICATO – «Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026.

Bianconero dal 2012, da quando – appena diciottenne – varcò per la prima volta i cancelli di Vinovo per iniziare la sua avventura, con la nostra Primavera.

Dall’estate di dodici anni fa di passi in avanti Rugani ne ha compiuti molti: è maturato tanto, come uomo e come calciatore, stagione dopo stagione, anche grazie alle esperienze vissute in prestito tra Empoli e Cagliari in Italia e con il Rennes in Francia. Tappe preziose nel suo percorso di crescita che gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia di tutti e i numeri sono dalla sua parte e lo confermano.

Dall’inizio della passata stagione (2022/2023, ndr) la Juventus ha vinto il 62% delle partite in cui Daniele ha giocato titolare, tra tutte le competizioni (13/21).