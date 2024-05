Thiago Motta Milan: l’allenatore ringrazia il Bologna, poi svela la sua IDEA per il futuro

Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan, ha parlato così a Sky del suo futuro nel pre di Genoa Bologna

L’ULTIMA DA ALLENATORE DEL BOLOGNA PRIMA DELL’ADDIO – «Penso che sia giusto da fare, in questo momento ne voglio approfittare e voglio continuare ad essere felice con questa gioia. Approfittare fino all’ultimo minuto dei miei giocatori e finire il lavoro al meglio possibile. Dal primo all’ultimo giorno ho dato tutto».

SA DOVE ANDRA’ DOPO IL BOLOGNA – «Si, quando finisce non lo so se in aereo è molto. Prima passerò a Barcellona a vedere mio papà e mio fratello. Poi riprenderò la strada e andrò a vedere la mia famiglia, Angela e le tre bambine».