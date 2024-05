Cairo torna sulla vittoria contro il Milan: «Gran bella partita! Orgoglioso di Buongiorno, ecco perché»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a un evento tornando tra le varie sulla vittoria contro il Milan

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, riportate da la Gazzetta dello Sport tra le varie sulla vittoria contro il Milan:

VITTORIE – «Non ho sensazioni, poi non posso neanche esserci perché sarò a Roma per il Giro d’Italia e mi dispiace. L’importante è che si preparino bene, sul resto non dico nulla. Vediamo, abbiamo buttato un po’ di punti in partite apparentemente più facili, comunque sono contento di aver visto anche delle gran belle partite con squadre come l’Atalanta, il Napoli e il Milan»

BUONGIORNO IN NAZIONALE – «Tre giocatori del Toro in Nazionale: sono davvero contento, è una bellissima cosa. Sono calciatori che sono cresciuti molto con noi, Buongiorno è addirittura nostro giocatore da quando era bambino, Ricci l’abbiamo preso dopo che aveva fatto buone cose all’Empoli, ma con noi si è affermato definitivamente. Bellanova aveva fatto cose buone all’Inter e con noi ha fatto un campionato spettacolare»