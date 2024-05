Pioli Milan, Jacobelli controtendenza: «Lo avrei confermato, la prima scelta del club deve essere questa»

Jacobelli, intervenuto a Sky Sport, ha commentato l’addio di Stefano Pioli al Milan. Ecco cosa ha detto a riguardo

LE PAROLE – «Pioli meritava di essere confermato, non possiamo dimenticare i risultati ottenuti. Capisco il desiderio e la voglia di cambiare. La continuità di gestione di una squadra giovane come il Milan che ha voglia campionato dopo campionato di crescere ancora poteva essere confermata in Steafano Pioli. E’ un addio malinconico, mi auguro che i tifosi che gli possano riservare il tributo che meritano. La partenza di Giroud apre una voragine. Il Milan sa che il primo obiettivo sul mercato è la ricerca di un degno sostituto di questo giocatore che ha dato un apporto ai rossoneri eccezionale»