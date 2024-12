Milan Stella Rossa, Costacurta a sorpresa: sulla sfida in Champions League analisi pesantissima

Milan Stella Rossa, Alessandro Costacurta, leggenda del club rossonero, ha commentato la sofferta vittoria dei rossoneri

Intervenuto a Sky dopo Milan-Stella Rossa, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

PAROLE – «Credo che il Milan abbia sofferto troppo. Però alla fine della serata possiamo essere contenti del risultato ma non della prestazione. Mi spiace vedere che il Milan soffre così tanto, mi sembra che vadano un pochino troppo in difficoltà. Ora però nelle ultime due partite deve vincere per entrare tra le prime otto».