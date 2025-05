Conceicao Milan, Donadoni lo difende: «In molti sottovalutano questa cosa ed è davvero riduttivo». Le ultimissime sui rossoneri

Le dichiarazioni di Donadoni alla Gazzetta dello Sport su Conceicao in vista dei due match del Milan contro il Bologna, in campionato prima e in finale di Coppa Italia poi. Di seguito le sue parole in cui ha difeso anche l’operato di Conceicao

PAROLE – “A proposito di Conceiçao però molti sottovalutano quanto sia difficile prendere una formazione in corsa: soprattutto se fai le coppe europee, non hai il tempo per conoscere il gruppo e per lavorare. Così trasmettere la tua idea di gioco è complicato. Valutare il suo lavoro guardando la classifica di A è riduttivo“.