Bologna Milan, Donadoni esce allo scoperto: ecco chi avrà più pressione in finale! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Donadoni alla Gazzetta dello Sport in vista dei due match del Milan contro il Bologna, in campionato prima e in finale di Coppa Italia poi.

PAROLE – “Chi avrà più pressione? Il Bologna può conquistare la qualificazione alle prossime coppe europee attraverso il campionato, il Milan solo grazie alla vittoria della Coppa Italia. E per i rossoneri stare un anno fuori dall’Europa sarebbe un peccato enorme. In caso di vittoria della Coppa Italia come giudicherei la stagione del Milan? Faccio un discorso che va oltre l’esito della finale. Questa è stata un’annata che ha portato con sé problemi e difetti. Penso che i dirigenti se ne siano resi conto e faranno tesoro di ciò che è successo. In futuro gestiranno diversamente certe situazioni“.