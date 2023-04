Napoli, infortunio dell’ultimo momento per Spalletti: le ultime

Infortunio dell’ultim’ora in casa Napoli. Nuovi guai per Luciano Spalletti in vista della gara con il Verona e per il Milan

Infortunio dell’ultim’ora in casa Napoli. Luciano Spalletti, in vista della gara con il Verona, dovrà rinunciare al centrocampista Gianluca Gaetano, fermato da una faringotonsillite. Il tecnico azzurro era intenzionato a far partire titolare il classe 2000 per concedere un turno di riposo a Lobotka in vista della partita di Champions League contro il Milan.