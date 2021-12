Napoli Empoli: Cutrone salva i rossoneri... L'accaduto

Napoli Empoli: Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan e grande tifoso rossonero, ha deciso di far restare in corsa il diavolo. L’accaduto

Clamoroso regalo per il Milan accaduto in Napoli Empoli. Allo Stadio Maradona, infatti, Patrick Cutrone al 70′ ha gelato i partenopei segnando la rete che impedisce alla squadra di Spalletti il sorpasso ai danni del rossoneri: 0-1 per i toscani.

Un salvataggio importante grazie ad un tifoso rossonero, ex giocatore della squadra, che tiene a galla il Milan per la corsa scudetto. Adesso, il big match a Milano per giocarsi, per lo meno, il secondo posto in classifica.