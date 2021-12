Napoli, dal Belgio sicuri: Mertens via a giugno a parametro zero

Il Napoli rischia di perdere a zero Dries Mertens. Le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nel verso giusto: gli aggiornamenti

Non solo Lorenzo Insigne, il prossimo giugno il Napoli rischia di perdere anche Dries Mertens a parametro zero. Il contratto del belga è in scadenza, ma le trattative per il rinnovo non sembrano andare nel verso giusto. Secondo quanto riportato da Voetbal24, infatti, il club partenopeo vorrebbe sì trattenere l’attaccante ma non alle cifre attuali di oltre 4 milioni a stagione.

Mertens non sembra essere d’accordo con questa decisione e ci sarebbe buone possibilità che a fine anno lasci il Napoli. Il Milan, in caso di divorzio, potrebbe andare alla carica e cercare di tesserarlo.