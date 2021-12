Napoli, agente Insigne: «Parti lontane, da gennaio via ai contatti con altri club»

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato della situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di contratto tra il suo assistito e il Napoli.

SITUAZIONE – «De Laurentiis dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta. Contatti azzerati? No, ci sentiamo abbastanza spesso. E d’accordo, l’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie».

VIA A PARAMETRO ZERO – «Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì».

GENNAIO – «Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà».