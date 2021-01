MVP di Cagliari-Milan scontato: è Zlatan Ibrahimovic – FOTO

Zlatan Ibrahimovic è stato eletto dai tifosi rossoneri l’MVP della gara vinta dal Milan ieri sera in casa del Cagliari.

Il centravanti rossonero, autore della doppietta decisiva, ha superato Davide Calabria e Brahim Diaz piazzandosi sul gradino più alto del podio creato dal voto dei tifosi sull’app rossonera.

👏 You've voted for our very own record-man, @Ibra_official, as the @emirates MVP! 🥇

👏 Avete votato per il nostro recordman Zlatan come MVP di #CagliariMilan! 🥇#SempreMilan pic.twitter.com/1zsR16jT4K

— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021