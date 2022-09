MVP di agosoto Milan: il vincitore è Bennacer

Il Milan ha proposto ai propri tifosi un sondaggio social per votare l’MVP del mese di agosto. Il vincitore è Bennacer

Ha iniziato da dove aveva finito, Ismaël Bennacer. È il centrocampista algerino a vincere il primo premio stagionale di MVP del mese, per le partite relative ad agosto: quattro prestazioni di alto livello (331′ in campo su un massimo di 360′), coronate ovviamente dal gol decisivo segnato a Bergamo, per il pareggio contro l’Atalanta, decisivo anche per la sua candidatura al premio mensile.

Bennacer ha avuto la meglio sugli altri rossoneri scelti come MVP delle altre partite di agosto: Mike Maignan per Sassuolo-Milan, Charles De Ketelaere per Milan-Bologna e Ante Rebić, grande protagonista di Milan-Udinese. Bravo Isma!