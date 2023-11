Musah a Sportmediaset: «Milan tra i migliori al mondo. Bello essere il nuovo Kessié. Vi svelo il clima nello spogliatoio»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Sportmediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero

CLIMA – «Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole ma l’importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo».

DUTTILITA‘ – «È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra. Posizione preferita? Penso di essere meglio a centrocampo come mezzala, quando posso fare delle corse sulla destra. Quel ruolo mi piace tanto».

PRIMO GOL – «Voglio fare il mio primo gol in rossonero il più presto possibile ma la cosa più importante sarà vincere sabato».

SUO FRATELLO – «È molto felice per me, che sono qua al Milan. Lui mi giudica come sempre, vuole che miglioro e vuole il meglio per me»

PULISIC – «È bellissimo giocare con lui qua. Vedere le sue qualità che sta mettendo in mostra anche al Milan».

DAGLI USA – «Per loro è una cosa grandissima che ci siamo io e Pulisic qua al Milan, una squadra grandissima. Questo aiuta tanto la crescita del calcio in America: dà fiducia ai ragazzi che crescono là, che sanno che possono farcela».

PARAGONE CON KESSIE – «Per me è bello essere chiamato nuovo Kessié anche perché è stato un giocatore molto bravo per il Milan, quindi è una cosa positiva. Però io cerco di giocare il mio gioco e poi aiutare il Milan, come ha fatto anche lui in passato»

ARRIVARE AL MILAN – «Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l’ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra».