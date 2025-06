Musah, non solo il Napoli: piace anche in Premier. Il Milan ha ricevuto offerte?

Musah nel mirino di diversi club, ma al Milan non sono ancora giunte delle offerte!

Nonostante le recenti indiscrezioni che lo vorrebbero accostato alla Premier League, in particolare a Nottingham Forest e Wolverhampton, la situazione attorno a Yunus Musah al Milan non sembra scaldarsi concretamente. È quanto emerge dalle ultime informazioni di Matteo Moretto su X, il quale precisa che, ad oggi, non risultano trattative concrete tra le parti.

Secondo quanto riportato da Moretto, la verità è che Musah è stato proposto dagli agenti a diversi club inglesi. Questa prassi è comune nel mercato, con i procuratori che sondano il terreno per i propri assistiti in cerca di nuove opportunità o per valutare l’interesse di altri club. Tuttavia, al momento, questa situazione “non scalda al 100%”, suggerendo che l’interesse manifestato dai club di Premier non si è ancora tradotto in vere e proprie negoziazioni o offerte formali.

Il Milan, come emerso in precedenza, sarebbe disposto a valutare la cessione di Musah, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua, probabilmente non inferiore ai 15-20 milioni di euro, cifra che rifletta l’investimento fatto dal club rossonero un anno fa. Il rendimento altalenante di Musah nella sua prima stagione in Serie A ha portato il Milan a considerare l’ipotesi di un suo addio, soprattutto in un reparto che sta per essere rinforzato con nuovi innesti (come Samuele Ricci) e che potrebbe vedere l’arrivo di altri centrocampisti.

L’assenza di trattative concrete al momento lascia aperte diverse possibilità per il futuro di Musah. Potrebbe significare che i club inglesi, pur avendo preso nota della disponibilità del giocatore, non sono ancora convinti di voler affondare il colpo, oppure che le loro priorità di mercato sono altre. Per il Milan, ciò implica una situazione di attesa: se non arriveranno offerte all’altezza, Musah potrebbe rimanere in rossonero, dove dovrà lottare per un posto da titolare in un centrocampo sempre più competitivo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’interesse, finora tiepido, della Premier League si concretizzerà o meno.