Musah Milan, sono slittati il suo arrivo a Milano e le visite mediche con il club rossonero: il nuovo programma

Nella giornata di domenica il Milan ha definito con il Valencia l’accordo per portare a Milano Yunus Musah. Tuttavia il suo arrivo in Italia potrebbe subire un leggero slittamento.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’americano dovrebbe sbarcare a Milano nella giornata di domani con le visite mediche in programma a questo punto per venerdì. Seguiranno aggiornamenti.