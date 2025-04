Musah Milan, tante squadre sull’americano: spunta la destinazione in Serie A!

Condividi via email

Musah Milan, il centrocampista americano potrebbe lasciare Milanello al termine della stagione: diverse squadre sull’ex Valencia

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan potrebbe perdere Yunus Musah al termine dell’attuale stagione.

Futuro in bilico anche per Yunus Musah. Il centrocampista americano sta soffrendo anche le contestazioni di una grande parte del pubblico e dovrebbe fare le valigie al termine della stagione: ha un buon mercato in Francia e Inghilterra, piace anche ad Antonio Conte, tecnico del Napoli.