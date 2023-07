Musah Milan: c’è fiducia, cosa manca per chiudere l’affare col Valencia per quanto riguarda il centrocampista

Secondo quanto riferito da Marco Demicheli a Sky Sport 24, Musah si avvicina al Milan. Il calciatore, che al momento non si allena col Valencia per via di un piccolo problema fisico alla tibia, ha già detto sì al trasferimento in rossonero nonostante l’interesse di altri club, per questo la dirigenza ha fiducia nel buon esito dell’operazione.

Cosa manca per chiudere: c’è ancora distanza con il club spagnolo, che continua a chiedere 25/30 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus mentre Furlani e Moncada sono fermi a 20.