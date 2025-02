Musah Milan, Balzaretti e il paragone a sorpresa: «L’americano è uguale a quel centrocampista»

Musah Milan, Federico Balzaretti, ex calciatore e opinionista, ha paragonato il centrocampista rossonero a Mckennie della Juve

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti, ex calciatore e opinionista, ha scomodato questo paragone per Musah, centrocampista del Milan:

PAROLE – «Musah sta al Milan come McKennie sta alla Juventus in questo momento. Sono partiti molto in sordina ma sono due giocatori che per le loro qualità, la loro polivalenza e per il fatto che possano ricoprire più posizioni, ed hanno queste caratteristiche diverse con gli altri ma che si sposano alla perfezione con quelle di queste, sono giocatori fondamentali. È un po’ la rivincita dei giocatori che possono avere meno talento, ma che poi il talento non è solo un talento tecnico».