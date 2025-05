Musah: «Le cose non sono andate. Nessuna pietà o scuse!»

Musah sui propri canali social ha mandato un messaggio ai tifosi del Milan!

Yunus Musah sul proprio account Instagram ha mandato un messaggio ai tifosi del Milan. Rammarico del centrocampista per com’è andata la Serie A e non solo.

LE PAROLE: «Abbiamo iniziato la stagione con tanta ambizione e abbiamo dato tutto per la nostra squadra, il nostro staff e i nostri tifosi ogni giorno, ma le cose non sono andate come speravamo in campo questa stagione. Nessuna pietà o scuse. Dio è il migliore dei pianificatori e noi tutti ne siamo la prova vivente. Torneremo più forti».