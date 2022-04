Moviola Torino Milan: ecco tutti gli episodi del match tra i granata e i rossoneri, valido per la 32esima giornata di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Milan, valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Doveri, al VAR Irrati.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 28′ timide proteste Milan per un contatto in area tra Saelemaekers e Ricci; il belga è sì nettamente in anticipo sul centrocampista granata ma il contatto è davvero troppo lieve per giustificare il calcio di rigore.

Al 59′ altre timide proteste del Milan per un contatto tra Theo Hernandez e Singo, un contatto molto simile a quello del primo tempo ed anche in questo caso fa correre Doveri.

In pieno recupero ancora proteste, stavolta più convinte, da parte del Milan per un contatto in area tra Izzo e Messias che stava calciando a rete; nonostante l’intervento deciso, il difensore granata sembra entrare prima sul pallone.