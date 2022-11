Ieri sera il Milan ha battuto lo Spezia nel finale. Ecco il commento alla direzione di gara dell’arbitro Fabbri

Severa la Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 4: «Partita che gli scappa di mano troppo in fretta e che diventa anche nervosa per via di una cattiva gestione dei cartellini. Non vede il fallo di Tomori su Nzola, poi diversi errori sparsi.» La prima ammonizione di Giroud non c’era, severo anche il giallo per Tonali nel finale.