Moviola Milan Frosinone: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Frosinone: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Frosinone, nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Marchetti, con la coppia Vivenzi-Fontemurato, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Forneau, al VAR Paterna con Pairetto suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN FROSINONE LIVE

1′ Inizia il match

45’+1′ Primo tempo senza particolari episodi da segnalare. Marchetti non estrae cartellini e fischia pochi falli

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

52′ Protesta il Frosinone – sbaglia Calabria in copertura, Ibrahimovic arriva davanti a Maignan che lo ferma in uscita bassa, chiesto un rigore per fallo di mano sul rimpallo, ma non c’è nulla

63′ Ammonito Barrenechea – brutto intervento del giocatore del Frosinone che ferma la ripartenza di Theo Hernandez

79′ Ammonito Jovic- l’attaccante del Milan ferma in maniera irregolare l’azione del Frosinone