Moviola Milan Bologna: ecco tutti gli episodi del match tra i rossoneri e i rossoblu, valido per la 31esima giornata di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Bologna, valido per la 31ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli, al VAR Di Paolo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 16′ episodio in area Bologna; sul rinvio in spaccata di Medel, il pallone sbatte sul braccio destro di Schouten. Rapido check al VAR per verificare come il pallone fosse inaspettato ed il braccio aderente al corpo; si gioca, giusto così.

Al 23′ altro episodio in area del Bologna; sul tiro a botta sicura di Diaz, Medel si lancia a corpo morto, secondo i giocatori del Milan si è trattato di fallo di mano ma il replay dà loro torto. La respinta è avvenuta con le natiche.